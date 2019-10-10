سحب قرعة شاطئية القارات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



أوقعت قرعة بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، منتخب الإمارات الوطني في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات كل من إيطاليا واليابان وإسبانيا.

وتم الإعلان عن نتائج القرعة في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، تحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات، والمكسيك وإيران الفائز بالبطولة مرتين وحامل لقب النسخة الثامنة من البطولة، إلى جانب منتخب مصر.

وحضر مراسم القرعة محمد بن هزام أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد العور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس، كما حضر الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري الفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.