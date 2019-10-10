شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» يكسب الصدارة في تحديات الثنايا بالمرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف ميدان المرموم، صباح أمس، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، وشهد السباق إقامة 14 شوطاً لمسافة 6 كم.

حصل شعار هجن العاصفة على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بواسطة (الشاهينية) التي قدمها المضمر المتميز غياث الهلالي بتوقيت وقدره 9:35:9 دقيقة.

وبالمقابل قدم مضمر هجن الرئاسة الظافر علي جميل الوهيبي (هملوله) على صدارة الثنايا البكار المهجنات في الشوط الثاني وذلك في زمن بلغ 9:29:6 دقيقة.

وعاد شعار هجن العاصفة من خلال الشوط الثالث والمخصص للثنايا الجعدان المحليات، حيث اكتسح (شاهين) بقيادة غياث الهلالي منافسيه بعد وصوله لخط النهاية بتوقيت 9:38:4 دقيقة.

ومضى الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات ل(هملول) لمصلحة هجن الرئاسة تحت قيادة علي جميل الوهيبي وذلك بزمن وقدره 9:39:5 دقيقة.

وكان التوقيت الأفضل في جميع التحديات من نصيب (هملوله) لهجن الرئاسة والتي كسبت صدارة الشوط الأخير للثنايا البكار المهجنات وذلك بوصولها لخط النهاية في توقيت بلغ 9:23:5دقيقة.

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