وليد عباس: المباراة صعبة لكن لا بد من الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وليد عباس قائد منتخب الإمارات الوطني إن اللقاء أمام إندونيسيا سيكون صعباً، خاصة أن المنافس سيخوض المواجهة بعدما مني بخسارتين في الجولتين السابقتين.

وتابع قائلاً: هذه المباراة الأولى لنا على أرضنا وبين جماهيرنا، ولا بد أن نسعى لضمان تحقيق الفوز ونيل العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة السادسة.

وعن دوره كلاعب خبرة وكقائد للمنتخب في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار، أوضح وليد عباس قائلاً: فخور دائماً بارتداء قميص المنتخب، وحمل الشعار يعتبر مسؤولية كبيرة، وأنا عنصر في هذه المجموعة، ونعتز أن نكون لاعبين أصحاب خبرة سنداً للاعبين الصغار أو الواعدين الذين يخطون خطواتهم الأولى في رحلتهم مع الأبيض، آملاً أن تتكاتف كل الجهود حتى تتحقق الانتصارات.

وختم : يجب أن ندرك أن المباراة ستكون صعبة، وأن كرة القدم اليوم لم يعد يوجد فيها مباراة سهلة، خاصة في القارة الآسيوية، حيث إن هناك تقلصاً في حجم الفوارق الفنية بين المنتخبات في القارة الصفراء. وآمل أن يكون هناك حضور مميز للجماهير، ويجب أن يكون وجودهم دافعاً لنا وأن يساعدونا من أجل نيل العلامة الكاملة.