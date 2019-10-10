شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في الجولتين 5 و9 للدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين عن تعديل بعض مباريات الجولتين الخامسة والتاسعة من دوري الخليج العربي بعد إجراء قرعة دور ال16 من البطولة العربية للأندية التي يمثل الدولة فيها الجزيرة والوصل.
تم تأجيل مباراة الظفرة والوصل في الجولة الخامسة المقررة في 24 أكتوبر إلى 27 منه في السادسة والربع مساءً على ملعب حمدان بن زايد نظراً لارتباط الوصل بمواجهة الاتحاد السعودي 23 أكتوبر، وتأجيل مباراة الجزيرة واتحاد كلباء التي كانت مقررة 24 أكتوبر إلى 27 منه في التاسعة مساءً على استاد محمد بن زايد لارتباط الجزيرة بمواجهة الإسماعيلي المصري 23 أكتوبر.
والجولة التاسعة تشهد تأجيل مباراة الجزيرة والفجيرة المقررة في 28 نوفمبر إلى 29 نوفمبر في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً على استاد محمد بن زايد، وتم تعديل موعد مباراة بني ياس وحتا المقررة في الثامنة و45 دقيقة مساء 28 نوفمبر إلى السادسة من مساء اليوم نفسه على استاد بني ياس.
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