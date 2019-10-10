منتخبنا بـ«الأبيض»وإندونيسيا بـ«الأحمر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت قاعة الاجتماعات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة واسلاموف دافلاميند مراقب المباراة ولام شي هو مقيم الحكام ومسؤولي المنتخبين وممثلي الجهات المعنية.حضر من جانب منتخب الإمارات الوطني إسماعيل راشد مدير المنتخب وسالم النقبي المسؤول الإعلامي وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات بالإضافة إلى الطاقم الأردني المكلف بإدارة المباراة بقيادة أدهم المخادمة «حكم ساحة» وأحمد مؤنس «مساعد أول» ومحمد بكار «مساعد ثان» وأحمد يعقوب «حكم رابع».تم خلال الاجتماع اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة التي تقام في استاد آل مكتوم الساعة 8 مساء حيث يرتدي منتخبنا الوطني الأبيض الكامل فيما يرتدي منتخب إندونيسيا اللون الأحمر الكامل.وجرت مناقشة بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة ومراجعة اللائحة الخاصة بالتصفيات. وأكد مراقب المباراة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

هان سام:لا يوجد مستحيل

قال هان سام مدافع إندونيسيا: هذه أول مباراة لنا خارج الديار، سنلعب أمام المنتخب الإماراتي القوي، لكن لا يوجد مستحيل.

ومضى: عندما تحضر للعب في الدول لعربية أو في الشرق الأوسط تدرك أنك أمام مهمة صعبة. لدينا استراتيجية تحضير لهذه المباراة وقد تدربنا حتى نظهر بصورة الأفضل في ظل رغبتنا في الحصول على نتيجة إيجابية، وآمل أن ننجز المهمة بأفضل صورة.

وعن التحدي الكبير بالنسبة لهم كلاعبين في هذه المباراة، أوضح سام «التحدي الكبير بالنسبة لنا كان التعامل مع فارق التوقيت حيث يبلغ 3 ساعات، وكما قال مدربنا يجب أن نركز وأن نسعى بكل قوة من أجل كسب ولو نقطة واحدة».