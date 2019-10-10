شكرا لقرائتكم خبر عن جلال بدلاً من أحمد ياسين في تشكيلة العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي اختار مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، لاعب فريق الزوراء أحمد جلال ليكون بديلاً لأحمد ياسين المحترف بالدوري السويدي الذي يغيب بسبب الإصابة.

وسيخوض المنتخب العراقي مساء اليوم مباراته الثانية في تصفيات كأس العالم وتصفيات بطولة أمم آسيا أمام منتخب هونج كونج على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة.

يذكر أن المنتخب العراقي يمتلك نقطة واحدة فقط في التصفيات بعد تعادله في مباراته السابقة أمام المنتخب البحريني 1-1.

من جانب آخر توفي لاعب المنتخب العراقي وفريق القوة الجوية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي سعدي يونس في أحد مشافي بغداد بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية.

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