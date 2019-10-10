«آسيوية ناشئي الملاكمة» تنطلق اليوم في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق في السادسة من مساء اليوم بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة منافسات بطولة آسيا للناشئين والناشئات للملاكمة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتستمر فعالياتها حتى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة 420 رياضياً وإدارياً يمثلون وفود 27 دولة.

وسيكون حفل الافتتاح اليوم بمثابة مهرجان رياضي ثقافي يشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة والشيقة بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بجانب بعض الكلمات الموجزة من اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة ليقوم بعدها راعي البطولة بإعلان انطلاقة المنافسات.

وأكد محمد بوخاطر نائب رئيس اتحاد الملاكمة الإماراتي الجاهزية التامة لانطلاقة البطولة وقال: نأمل أن تكون البطولة الأفضل من حيث التنظيم وقوة المنافسة مقارنة بالبطولات السابقة وتحقق الكثير من الأهداف المنشودة فضلاً عن الإسهام في نشر رياضة الملاكمة في دول القارة وتطوير مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية من خلال خلق فرص احتكاك وتبادل خبرات فنية حقيقية خاصة أنها تجمع العديد من المنتخبات وأبطال اللعبة.

وتقدم بوخاطر بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً أن الفجيرة كانت وما زالت سباقة في دعم وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على رياضة الملاكمة، كما رحب بالمشاركين في البطولة، متمنياً أن تظهر نزالاتها بأفضل المستويات التنافسية، وأن يخرج التنظيم بأفضل صورة.

يذكر أن منتخبنا الوطني الذي يقوده محمد مصبح المدير الفني والمدربان حسان محمدوف وعادل العشري بجانب مساعد المدرب حنان الزيودي، يشارك بعشرة ملاكمين هم: خالد عبد الله ومهند خليفة ورحمة خلفان ونواف علي والحسين سالم وهزاع ناصر وعبدالله خالد وعيسى الكردي، بالإضافة إلى الملاكمتين مريم المسماري وعائشة سعيد.