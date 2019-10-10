«دولية الأجسام الإماراتية» تنظم دورة ناجحة بالرياض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت دورة المستوى الثاني التي نظمتها أكاديمية الإمارات الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، نجاحاً كبيراً يضاف إلى مجمل نجاحات الأكاديمية التي حققتها بالسعودية خلال العامين الماضيين من خلال تنظيم أكبر عدد من دورات التخصص للحصول على الماجستير في كافة مدن المملكة.
شارك في الدورة الأخيرة التي قادها المحاضر الدولي الإماراتي المهندس عبدالكريم سعيد، بحضور محمد عبدالكريم مدير العلاقات العامة ومرتضى الحميدي مدير الأكاديمية فرع الرياض، وشهدت مشاركة 24 مدرباً ومدربة وعدد من لاعبي وأبطال بناء الأجسام بالمملكة، واشتملت الدورة التي جرت على مدار يومين على عدة محاور أبرزها محاربة المنشطات، والتغذية الصحيحة التي تحافظ على قوة اللاعبين وتميزهم، وبرامج التدريبات الشخصية، والمكملات الغذائية.
وفي ختام الدورة تم تسليم عدد من المشاركين في الدورات السابقة شهادات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي.
من جانب آخر، تعقد في يومي الجمعة والسبت المقبلين بالعاصمة أبوظبي دورة المستوى الأول التي تتضمن شرحاً تفصيلياً لعلم وظائف الأعضاء، والفسيولوجيا العامة، وطرق التدريب الصحيحة ، وأنظمة إنتاج الطاقة، ومبادئ عامة لعلم التدريب.
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