الموجز ظهر اللاعب "محمود كهربا" لاعب أفيس البرتغالى فى صورة حديثة له عبر فيس بوك مرتديا قميص أحمر ،وذلك في اول رد علي الأنباء التى ترددت مؤخرا حول توقيع اللاعب للنادى الأحمر. ووضع كهربا فوق الصورة علامة "قلب" فى إشارة إلى حبه للون الأحمر فى إشارة قميص النادى الأهلى. وأنهى مسئولو النادي الأهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد لـ «محمود كهربا» على أنباء توقيعه للنادي الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.