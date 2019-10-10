« سيد عبد الحفيظ» عن موقف "عمرو السولية " من المشاركة في القمة : السولية سيكون جاهزًا خلال يومين

الموجز

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موقف عمرو السولية من المشاركة أمام الزمالك في القمة , قائلا : "السولية سيكون جاهزًا في يومين، أما متولي فلا أعتقد أن يلحق بالمباراة".

وتابع "عبدالحفيظ" خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" , والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" ردا علي مطالبة نادي الزمالك بتأجيل اللقاء، : "لا أجد سببا أو مبررا لتأجيل المباراة، هناك فترة كافية للراحة بعد لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي".

مضيفا : لم نتلقَ أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخصوص هذا الشأن، لماذا طلب التأجيل من الأساس؟ لقد سبق أن لعب الأهلي مباراة كل 3 أو 4 أيام .

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واختتم قائلا عن قرعة دوري الأبطال : متوازنة ومعقولة ومقبولة لحد كبير"، مشيرًا إلى أن "فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لديهما خبرات كبيرة .