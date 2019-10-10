شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور أعضاء الجمعية العمومية . ومن المقرر أن تشهد العمومية حضور مندوبى وممثلى الهيئات والأندية أعضاء الجمعية، وذلك بتفويض من مجلس إدارة النادى أوالهيئة. Advertisements وتقام الجمعية لمناقشة الميزانية والحساب الختامى عن العام الماضى لاتحاد الكاراتيه، وكذلك مناقشة طلبات الأندية. وأرسل الاتحاد الدعوة الخاصة بالجمعية العمومية إلى الأندية والهيئات لإخطارهم بموعد العمومية، وتم إرسال التفويضات الخاصة بالحضور. يذكر أن الكاراتيه شارك فى بطولة سيرياس الدولية، التى أقيمت بشيلى وحقق خلالها المنتخب ذهبية عن طريق جيانا فاروق، وبرونزية عن طريق فريال أشرف ، كما شارك فى بطولة الجائزة الكبرى بروسيا ، وحقق خلالها على الصاوى الميدالية الفضية .

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