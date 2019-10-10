شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: صالج جمعة مستمر مع الأهلى..وكوليبالى لن يشارك مع النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، أن الثنائي جيرالدو وصالح جمعة يبذلان جهداً كبيراُ ، مشيراُ إلى أنه كل ما تردد عن رحيل هذا الثنائي عن الأهلي مجرد إشاعات .

وأشار القيعي في تصريحات تليفزيونية ، إلي أنه لم يصل للأهلي أي إخطار رسمي عن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك. وعن مشاركة الهارب سليماني كوليبالي مهاجم الاهلي السابق مع النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا، علق القيعي قائلا إن مفاوضات الأهلي مع مسؤولي النجم الساحلي لحل أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لم يكتب لها النجاح. Advertisements

وقال القيعي : " كوليبالي هرب من الأهلي، وحصل النادي على حكم درجة أولى وثانية بأحقيته في الحصول على مليون و400 ألف دولار"، موضحاً "أن الفريق التونسي لا يمكنه قيد كوليبالي، لأن باب القيد الإفريقي أغلق، أم هل سيعتبروا اللاعب عقده مفسوخا".