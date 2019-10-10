شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يحيى حفل تسليم الأهلى درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان أمير عيد حفل تسليم الأهلي لدرع الدوري العام، والمقرر اقامته مساء اليوم الخميس في احتفالية كبري بأحد الفنادق الشهيرة.



وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام، عقب مجهود شاق، خاصة وان الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.



وتشهد احتفالية تسلم الاهلي درع الدوري عددآ من الفقرات المبهرة في حضور نجوم الفريق واعضاء الجهاز الفني ومجلس الإدارة، كما سيتم تكريم اللاعب مؤمن زكريا فى لمسة وفاء.