الزمالك يحصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل عودة الاستعدادات للقمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الجمعة ولمدة 24 ساعة، قبل العودة لاستئناف الاسعدادات لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، ضن منافسات الجولة الرابعة بالدورى.
ومن المقرر أن يعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته مساء السبت المقبل، ويغيب عن تدريبات الفريق، خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.
وصعد ميتشو كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
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