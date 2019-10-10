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إتحاد كرة اليد يعتمد مدربين جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعتمد مجلس إدارة إتحاد كرة اليد الدراسة الأساسية للمدربين الجدد والتي قدمها للمجلس كل من عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي لجنة المدربين وعفت رشاد رئيس اللجنة .

وحضر الدراسة 174 دارسا من مختلف محافظات الجمهورية وحصل 28 دارسا علي درجة ممتاز و 118  دارسا علي درجة جيد جدا و20 مدربا علي درجة جيد فيما لم يجتاز الدراسة ثمانية مدربين فقط لهم حق الإعادة مرة أخري .

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وأعلن مجلس إدارة الإتحاد أنه سيتم قيد المدربين الناجحين في الفئة الثالثة من فئات المدربين بحيث يسمح للمدرب الذي نجح في الدراسة قيادة فريق لكرة اليد المصغرة كمدرب لمدة عامين علي الأقل أو العمل مدربا مساعدا في أي مسابقة أخري .

يأتي ذلك في محاولات الإتحاد إتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة المدربين المؤهلين للعمل في التدريب من خلال دورات تدريبية تحت إشراف متخصصين من ذوي الخبرة خاصة وأن ملاعب جديدة لكرة اليد سيتم إنشائها خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إستضافة مصر لبطولة كأس العالم للرجال عام ٢٠٢١ والتي ستشهد اللعبة طفرة كبيرة في إتساع قاعدة الممارسين وكذلك المدربين خلال الفترة المقبلة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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