شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يجهز 6 حراس لتدعيم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب بجميع مدربى حراس المرمى بالفرق والبراعم للحديث معهم والوقوف على مستوى حراس مرمى القطاع والبراعم.

وأكد رضوان على المدربين بأنه يجب أن يكون المدرب على وعى وثقافة عالية للتعامل مع الحراس وخاصة حراس البراعم لان هذا السن يحتاج لخبرات كبيرة من المدربين وخاصة البراعم تعتبر مرحلة تعليمية.

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أضاف رئيس القطاع، أن مدربين حراس مرمى القطاع على قدر كبير من الوعى وان القطاع يمتلك بعض الحراس المميزين امثال محمد جمال 99 ومحمد احمد سيحا 2001 ويوسف مجدى2002 وشريف رضا 2003 ومحمود ابراهيم 2004 ويوسف اشرف 2005 وغيرهم من الحراس الذين سوف يكونوا دعما للفريق الاول خلال السنوات القادمة.

فى نهاية الاجتماع حرص رضوان توجيه الشكر لمجلس الادارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الادارة والمهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة للدعم المستمر لقطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.