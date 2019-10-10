خاص.. تفاصيل توقيع كهربا للأهلي.. والنادي يسدد الشرط الجزائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: أكد مصدر مسؤول أن النادي الأهلي حصل على توقيع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لكي ينضم لصفوف الفريق يناير المقبل. وأوضح المصدر لمصراوي، أن كهربا وقع على انتقاله ليناير لمدة 4 سنوات ونصف. Advertisements وأكمل "تم تسديد نصف الشرط الجزائي لنادي كهربا البرتغالي بواقع 400 ألف دولار". ورحل كهربا عن صفوف نادي الزمالك الصيف الماضي وأكد في تصريحات إعلامية أن عقده انتهى مع القلعة البيضاء، بينما شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن اللاعب لديه عقد ممتد لـ3 مواسم مقبلة. وبذلك يعد محمود كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية.

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