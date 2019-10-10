منتخب الصالات يهزم الإمارات في الودية الثانية

فاز منتخب الصالات ودياً على الامارات بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في الإمارات. المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في الإمارات. وكان المنتخب فاز على الامارات في الودية الاولى بالأمس بنتيجة 3/2.

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