منتخب الصالات يهزم الإمارات في الودية الثانية

فاز منتخب الصالات ودياً على الامارات بنتيجة 4/1 فيالمباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في الإمارات.
وكان المنتخب فاز على الامارات في الودية الاولى بالأمس بنتيجة 3/2.
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