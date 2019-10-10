محمد إيهاب يتراجع عن الإعتزال متمسكاً بأمل رفع الإيقاف عن رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، اليوم الأربعاء، تراجعه عن قرار اعتزال اللعبة. وقال إيهاب " قررت التراجع عن الاعتزال، بعد تأكيدات مسئولي اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بالتقدم بدعوى قضائية للمحكمة الرياضية الدولية، لإيقاف قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف اللعبة في مصر. لإيقاف قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف اللعبة في مصر. وأشار "نسعى للحصول على إذن للمشاركة بشكل طبيعي وتجميد قرار الإيقاف الدولي لحين صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية". الرياضية الدولية". واضاف إيهاب بأنه يتمسك بالأمل الأخير من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. الجدير بالذكر أن الإتحاد المصري لرفع الأثقال تعرض للإيقاف لمده عامين، بعد ثبوت إيجابية عينات لسبع لاعبيين من منتخب الشباب تعاطوا منشطات خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت بمصر 2016.

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