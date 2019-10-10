الأهلي يحسم صفقة كهربا

أصبح محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على أعتاب الانضمام لفريق الأهلي في شهر يناير المقبل. وتوصل الأهلي لاتفاق مع اللاعب أثناء إجازته يقضي بانضمامه للفريق الأحمر مقابل سداد مليون دولار شرط جزائي. وطمأن كهربا مسؤولي الأهلي بقوة موقفه القانوني في أزمة عقده مع الزمالك الذي انتهى ولم يتم توثيقه ورحل اللاعب مجانا بينما يطالب الزمالك بإيقاف اللاعب لوجود عقد جديد تقاضى اللاعب على أثره مبلغ مالي. في أزمة عقده مع الزمالك الذي انتهى ولم يتم توثيقه ورحل اللاعب مجانا بينما يطالب الزمالك بإيقاف اللاعب لوجود عقد جديد تقاضى اللاعب على أثره مبلغ مالي.

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