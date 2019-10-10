شاهد .. المانيا والارجنتين يتعادلان في لقاء ودي مثير

فرض التعادل الايجابي نفسه علي المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين الالماني والارجنتيني مساء اليوم الاربعاء علي ملعب سيجنال ادونا بارك، حيث انتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق .
تقدم المنتخب الالماني صاحب الارض مبكرافي الدقيقة 15 عن طريق سيرجي جنابري ، قبل ان يصنع نفس اللاعب الهدف الثاني لزميله الشاب كاي هافيرتز في الدقيقة 22 ، لينهي المانشافت شوط اللقاء الاول بالتقدم بهدفين دون رد .
وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الارجنتيني في قلب الطاولة تماما بعد ان سجل نيكولاس الاريو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66، قبل ان يخطف لوكاس اكامبوس هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء .
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