ابراهيم نور الدين يعود الى القاهرة .. غداً

نجح الحكم الدولى إبراهيم نور الدين في ادارة لقاء جامبيا وجيبوتي بنجاح فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 والتي اقيمت بالعاصمة الجيبوتية وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. الجيبوتية وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وعاون نور الدين في اللقاء أحمد حسام مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا. وسمير جمال مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا. وسوف يعود نور الدين الى القاهرة غدا حيث من المنتظر ان تسند له مباراة ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

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