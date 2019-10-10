تعرف على مواعيد مواجهات الزمالك في حالة تأهله لدور المجموعات بدوري الأبطال

أجريت اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الفائز من مباراة الزمالك و جينيراسيون، في المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا بين الزمالك وجينيراسيون السنغالي، يوم 24 من أكتوبر الجاري، وفي حالة تمكن الفريق الأبيض من التأهل لدور المجموعات

فسيتواجد بالمجموعة الاولى التي تضم كل من مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.

وسيفتتح الزمالك مشواره الافريقي بمواجهة مازيمبي في الكونغو أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل، ثم يعود إلى القاهرة لمواجهة أول أغسطس الأنجولي أحد يومي 6 أو 7

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ديسمبر، في الجولة الثانية.

وبالجولة الثالثة يتوجه الزمالك إلى زامبيا لمواجهة زيسكو أحد يومي 27 أو 28 ديسمبر.

وفي الجولة الرابعة يستضيف الزمالك زيسكو أحد يومي 14 أو 15 فبراير في القاهرة، ويواصل الفريق الأبيض مبارياته في القاهرة بالجولة الخامسة حينما يستضيق مازيمبي أحد يومي 21 أو 22 فبراير.

ويختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة خارج أرضه أمام أول أغسطس الأنجولي بالجولة السادسة، أحد يومي 6 أو 7

مارس.