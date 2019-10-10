ممدوح عيد: إدارة بيراميدز ستوفر كل الإمكانيات للعبور إلى مجموعات الكونفدرالية

علق المهندس ممدوح عيدا المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على نتيجة قرعة دور ال٣٢ الإضافي لبطولة الكونفدرالية ووقوع فريق الكرة في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني مؤكدا أن إدارة النادي ستوفر كل الإمكانيات لفريق الكرة من أجل عبور عقبة بطل تنزانيا والوصول لدور المجموعات في أول مشاركة رسمية للفريق ببطولات أفريقيا.

وأوقعت قرعة دور ال٣٢ الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فريق نادي بيراميدز

في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

شدد المدير التنفيذي على أن الإدارة لا تتأخر في دعم الفريق منذ بداية رحلته الأفريقية وتوفر كل

سب الراحة للاعبين خاصة بعد توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو برازافيل لمواجهة النجمة الكونغولي، بجانب توفير أي شيء يطلبه الجهاز الفني بقيادة سباستيان ديسابر واللاعبون لتحقيق الهدف الأساسي والمنافسة على لقب البطولة القارية.

المهندس ممدوح عيد أوضح أن النادي يسير وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة هدفها وضع بيراميدز بين أهم أندية مصر وأفريقيا وهو الهدف الذي لن يتحقق بغير حصد البطولات، والنادي بالفعل يخطط للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها خلال العام الجاري لحصد أول بطولاته.