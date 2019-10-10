ما يفعله ريبيري مع فيورنتينا يُشجع روبن على العودة من الاعتزال!

بدأ أسطورة بايرن ميونخ “آرين روبن” التفكير بجدية في العدول عن قرار اعتزاله لكرة القدم هذه الأيام، بعدما شاهد صديقه الصدوق “بلال ريبيري” يُقدم مستويات مُبهرة في الدوري الإيطالي منذ انضمامه لصفوف فيورنتينا.

ريبيري رفض تعليق حذائه كما فعل آرين روبن بعد الخروج من معقل العملاق البافاري “آليانز آرينا” في الميركاتو الصيفي الماضي، وقرر ارتداء الرقم 7 مع فيورنتينا الذي امتلكه رجل الأعمال الأميركي “روكو كوميسو”.

وقاد ريبيري فريق الفيولا لتحقيق الفوز على ميلان بملعب سان سيرو، لحساب الجولة السادسة من السيري آ، نهاية الشهر الماضي، عندما سجل هدف الفوز في الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة للتعادل الإيجابي 1/1.

ريبيري الذي ترك بايرن ميونخ في يونيه الماضي بعد مسيرة طويلة امتدت لاثنى عشر موسمًا على التوالي، كان افتتح سجله التهديفي مع فيورنتينا بالجولة الرابعة من السيري آ على ملعب أتالانتا، ليفلت فريقه بالتعادل الإيجابي 2/2 من معقل أتالانتا.

الاعتزال..غُربة

وقال آرين روبن الذي توج بـ 8 ألقاب للدوري مع بايرن ميونخ حين سئل عن إمكانية العودة “أقول دائمًا: لا تقل أبدًا، أبدًا”.

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لاعب تشيلسي وريال مدريد الأسبق، احتفل بعيد ميلاده الـ 35 في شهر سبتمبر الماضي، ويعتقد بعد مرور ثلاثة أشهر منذ إعتزاله لكرة القدم، أن قرار الاعتزال كان الأصعب في حياته المهنية وربما يتراجع عنه قريبًا.

وأضاف في تصريحاته لإذاعة “NPO” الهولندية “ربما خلال شهر أو شهرين سيكون لديّ شعور غريب بأنني أفتقد الأمر برمته وسأقرر أنه يجب عليّ العودة للعب كرة القدم من جديد”.

وزاد روبن “لكن بالطبع لن يكون الأمر سهلًا كلما طالت فترة تقاعدك. أنا لا أقدر فرص [العودة] بشكل كبير للغاية”.

ووقع النجمين الهولندي “آريين روبن” والفرنسي “فرانك ريبيري” على نهاية حقبة جيل لبايرن ميونخ؛ باعتزال الأول وانتقال الثاني إلى فيورنتينا الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي.

كان نادي ليستر سيتي الإنجليزي وجهة محتملة لآرين روبن، مع حرص فريقه القديم “بي إس في آيندهوفن” على عودته إليه أيضًا، لكن بدلًا من ذلك أعلن وصيف مونديال 2010 الاعتزال النهائي.