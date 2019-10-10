السيتي ينفي اهتمامه بموهبة ريال مدريد

نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التقارير التي ربطته بصانع ألعاب ريال مدريد المعار إلى نادي ريال سوسيداد، النرويجي مارتن أوديجارد، المطلوب أيضًا في آرسنال بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

ونشرت صحيفة أخبار مانشستر المسائية خبر نفي إدارة مانشستر سيتي لرغبتها في ضم اللاعب كي يكون بديلاً للإسباني دافيد سيلفا الذي من المنتظر رحيله إلى الميجور ليج في العام المقبل للعب مع فريق ديفيد بيكهام “إنتر ميامي”.

ولفت اللاعب الدولي النرويجي الأنظار بسلسلة من العروض المذهلة في الجولات السبع الماضية من الدوري الإسباني رفقة ريال سوسيداد، ما أدى إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في مسابقة الليجا.

أوديجارد المعار لمدة موسمين إلى ريال سوسيداد من ريال مدريد بدءًا من الميركاتو الصيفي الماضي، سجل هدفين وصنع مثلهما في أول سبع مباريات له في الليجا رفقة الفريق الباسكي.

ورغم إعلان اللاعب لشعوره بالراحة والسعادة في ريال سوسيداد، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وترددت أنباء عن نية آرسنال في تقديم عرض قيمته 70 مليون إسترليني، وتبعه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “مانشستر سيتي” بعرض، بالإضافة إلى “ولفرهامبتون” في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولكن المدير الفني الإسباني للسكاي بلوز “بيب جوارديولا” لا يتطلع إلى ضم لاعب خط وسط مهاجم جديد للفريق، ويصر على أن الشاب الإنجليزي “فيل فودين” هو البديل المناسب لدافيد سيلفا في ملعب طيران الاتحاد، بحسب قول صحيفة أخبار مانشستر المسائية.

يُذكر أن الشاب النرويجي لم يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق الأول لريال مدريد منذ انضمامه بمبلغ ثلاثة ملايين يورو بنهاية الميركاتو الشتوي 2015 بتوصية من المدرب الإيطالي المُقال “كارلو أنشيلوتي”، وتدرب بعدها مع زين الدين زيدان في فريق ريال مدريد كاستيا.

وأعير أوديجارد لناديي هيرينفين وفيتيس آرينهيم في هولندا بموسمي 2018/2017 و2019/2018، وقرر زيدان إعادته إلى الليجا في الصيف الماضي لاكتساب المزيد من الخبرات.