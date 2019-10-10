تقرير | الأخوان لونجستاف ظاهرة ليست جديدة على نيوكاسل

أضحى لاعب وسط نيوكاسل المراهق “ماثيو لونجستاف” حديث الصحافة الإنجليزية الرياضية، بعد الأداء المذهل الذي قدمه في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام العملاق الجريح “مانشستر يونايتد”.

اللاعب الذي يُشبه بول سكولز بتسديداته وبشعره الأحمر، أسقط الشياطين الحمر بفضل هدفه الوحيد في المباراة التي استضافها معقل الماكبايس “سان جيمس بارك” من تصويبة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء.

قاد هذا الهدف المدرب ستيف بروس نحو تحقيق أول فوز في مسيرته التدريبية على فريقه السابق “مانشستر يونايتد”، ناهيك عن تخفيف الضغط على نيوكاسل بإخراجه من دائرة الخطر عد بدايته السيئة للموسم.

ماثيو لونجستاف أصبح بطلًا فوريًا لدى جماهير “الماكبايس” رغم أن البالغ من العمر 19 عامًا خاض تحضيرات ما قبل الموسم لأول مرة بالنسبة له مع الفريق الأول في الصيف الماضي.

حلم

حلم اللعب مع شقيقه الأكبر “شون لونجستاف” في الفريق الأول لنيوكاسل، داعب ماثيو منذ عدة أشهر، تحديدًا خلال مشاركة الفريق في كأس آسيا للبريميرليج التي احتضنتها الصين في تحضيرات ما قبل بداية الموسم الجديد 2020/2019.

لكن منذ بداية الموسم لم يحظ “ماتي لونجستاف” بفرصة اللعب كأساسي أو كإحتياطي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل على مدار سبع جولات، حتى جاءته الفرصة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة، ليكتب خلالها شهادة ميلاده الحقيقية.

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وأراد ماثيو تثبيت أقدامه وسجل ذلك الهدف الصاروخي في شباك دافيد دي خيا بعد هجمة مضادة نموذجية استغل فيها غياب الرقابة من البرازيلي فريد الذي دخل منطقة الجزاء مع 6 من لاعبي اليونايتد!.

ماثيو /19 عامًا/ المولود في مدينة روثيرهام، حصل على فرصة سابقة للعب مع نيوكاسل لمدة 90 دقيقة هذا الموسم، لكن في مباراة بالدور الثاني من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ليستر سيتي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن يخسر نيوكاسل 2/4 في ركلات الجزاء الترجيحية.

ويعتبر الشقيقان “لونجستاف” أول شقيقان يلعبان مع بعضهما في الفريق الأول للماكبايس منذ الأخوين “شولا أميوبي” و”سامي أميوبي” أصحاب الأصل النيجيري والجنسية الإنجليزية.

تمت مقارنة الشقيق الأكبر “شون” بنجم منتخب إنجلترا وأسطورة مانشستر يونايتد السابق “مايكل كاريك” عندما حقق انطلاقة رائعة في الموسم الماضي بسبب حضوره وأسلوبه في التمرير.

ولكن لم يتم استدعاء أيًا من الأخوين “لونجستاف” لفرق منتخبات إنجلترا للشباب حتى الآن، ولكن من المرجح إذا استمرا في التألق أن يحدث ذلك قريبًا.