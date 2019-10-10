تشيلسي في محادثات عقد رعاية جديد

تجري إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي محادثات مع شركة “يوكوهاما” للإطارات بشأن تجديد عقد الشراكة بينهما، بعدما دخل العقد عامه الأخير.

إدارة البلوز وقعت على عقد رعاية مدته خمس سنوات مع شركة يوكوهاما بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، كثاني أكبر صفقة رعاية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتبقى الآن أقل من عام على انتهاء مدة العقد، ووفقًا لصحيفة “الصن” البريطانية، يناقش تشيلسي شروط الصفقة الجديدة مع العملاق الياباني في صناعة الإطارات والمطاط.

وكانت أندية “آرسنال، توتنهام وليفربول” قد وقعت على عقود رعاية ممثالة مع شركات مختلفة، منذ إعلان تشيلسي صفقته في عام 2015، بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني تُسدد بشكل سنوي، على مدار مدة العقد الممتدة لخمس سنوات.

وتواجد الفريق الأول لنادي تشيلسي في اليابان خلال فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2020/2019 كجزء من جولته التحضيرية، حيث واجه أسود غرب لندن مع مدربهم الجديد “فرانك لامبارد” بطل الدوري الياباني “كاواساكي فرونتال” في مباراة خسرها بطل الدوري الأوروبي بهدف نظيف.

وكانت زيارة تشيلسي إلى اليابان هي الأولى للفريق خلال السنوات الأربع الماضية منذ الصفقة المبرمة مع شركة يوكوهاما.

العقد الجديد

وطبقًا لموقع “ذي أثليتيك”، أجرى مسؤولو تشيلسي أثناء وجود بعثة الفريق في الشرق الأقصى محادثات مع شركة “يوكوهاما” للإطارات بشأن تمديد العقد إلى ما بعد صيف عام 2020.

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أحد الخيارات الأخرى أمام تشيلسي لرفع قيمة صفقة الرعاية؛ السماح بانتهاء العقد الحالي مع شركة يوكوهاما، والبحث عن صفقة جديدة في السوق مع شركة أخرى تلبي رغبات النادي المالية، بعد أن شاهد الصفقات الضخمة لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، التي تبلغ قيمتها سنويًا 64 مليون جنيه إسترليني و45 مليون جنيه إسترليني على الترتيب.

ولكن، ليس من المتوقع أن يكون تشيلسي قادرًا على جني أموال مثل مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، على الرغم من غياب الأخير عن دوري أبطال أوروبا. لكن يمكنهم رفع قيمة الصفقة السابقة البالغة 40 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

قد يكون رصيد تشيلسي انخفض قليلاً في الموسمين الماضيين، بعد أن خروج الفريق من المنافسة على البريميرليج، متخلفاً عن مانشستر سيتي وليفربول.

فاز البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وعلى الرغم من خسارته لنجمه الأول “إيدين هازارد” لصالح ريال مدريد، لا يزال النادي اللندني قادرًا على تحقيق إيرادات رعاية جيدة.

حيث يعتبر فوز الفريق باليوروبا ليج على آرسنال؛ بمثابة إعلان عودته لدوي الأبطال في الوقت المناسب.

ومن المؤكد أن ترفض إدارة تشيلسي بقيادة رومان أبراموفيتش أية صفقات جديدة أقل من قيمة العقد الحالي البالغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني سنويًا.