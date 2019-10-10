رياضة | الأهلي لا يعرف المستحيل.. شعار احتفالية تسليم درع الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي لا يعرف المستحيل.. شعار احتفالية تسليم درع الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس في احتفالية كبرى درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.

تشهد الإحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد ان كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.