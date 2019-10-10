رياضة | خاص.. أحمد بلال: الأهلي الأكثر خبرات في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أحمد بلال: الأهلي الأكثر خبرات في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي الأسبق، أن مجموعة النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لا تستدعي القلق .

وأكد بلال في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" أن مجموعة الأهلي متوازنة، وأوضح الأهلي هو صاحب الخبرات الأكبر والأوفر في تلك المجموعة.

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وأضاف مهاجم الأهلي السابق :" الأهلي هو أول المرشحين في الصعود، ويجب أن يحافظ اللاعبون، علي ثقتهم بأنفسهم ولا يستهينوا بأي خصم مهما خلال المنافسة القارية .

وكانت قد أجريت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر.