رياضة | انضمام كهرباء يربك "حسابات فايلر".. والمدرب السويسري في ورطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام كهرباء يربك "حسابات فايلر".. والمدرب السويسري في ورطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينية فايلر في ورطة حقيقة، وذلك بعدما كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي عن كون اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قد وقع للنادي الأهلي بشكل رسمي في الساعات الماضية، حيث وصل اللاعب إلى القاهرة مساء اليوم من أجل التوقيع للقلعة الجمراء بصورة رسمية.



ولكن إنضمام كهربا إلى صفوف النادي الأهلي قد يتسبب في إرباك حسابات المدرب السويسري رينية فايلر، والذي وصل أخيرًا إلى التوليفية المناسبة للفريق الأحمر، ليخوض المارد الأحمر 5 مباريات تحت ولايته وينجح في تحقيق الفوز في كافة المباريات دون أن يتلقى أي خسارة أو يتعرض للتعادل.

المدرب السويسري رينيه فايلر يعلم جيدًا أن أهم ورقة وقطعة في تشكيلة الفريق في الوقت الحالي هو "رمضان صبحي" الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وهو نفسه مركز محمود كهربا، فكيف سيتعامل فايلر مع تلك الأزمة، فهل سيتحول رمضان صبحي لمركز صانع الألعاب على حساب محمد مجدي أفشة من أجل مشاركة كهربا في مركز الجناح الأيسر، أم أن المدرب السويسري سيلعب برمضان صبحي في مركزه المفضل في الجهة اليسرى، وسيلعب بمحمود عبد المنعم كهربا في مركز المهاجم الصريح على حساب الدولي النيجيري "جونيور أجايي" والمتألق في الفترة الأخيرة مع القلعة الحمراء.