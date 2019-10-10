رياضة | برشلونة يجهز مفاجأة سارة من أجل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز مفاجأة سارة من أجل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن خطة نادي برشلونة من أجل استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن برشلونة يرغب في إغلاق قضية تمديد ليونيل ميسي عقده مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

وأعقبت الإذاعة : الفكرة داخل إدارة برشلونة وهى عقد مدى الحياة لميسي أو توقيعه على أقل تقدير حتى 2022 مع البارسا.كان ليونيل ميسي صرح أمس الأربعاء بأنه يرغب في الاعتزال بصفوف برشلونة في الفترة المقبلة وهو النادي تربى فيه وعرف كل شيء عن كرة القدم.

وينتهي عقد ليونيل ميسي الحال في يونيو 2021 ،لكن الأرجنتيني يملك شرطا في عقده يمنحه حرية الرحيل عن البارسا في صيف 2020.