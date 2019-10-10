رياضة | ماركا: إريكسين خيار جاد لريال مدريد في سوق الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: إريكسين خيار جاد لريال مدريد في سوق الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ماركا الاسبانية أن نادي ريال مدريد سيسعى لضم اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت ماركا:"في توتنهام يعرفون أن اللاعب يمكن أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل لذلك هم حريصون على بيعه بمقابل مادي أي قبل وصول الصيف الذي ينتهي عقده فيه ، ومن ناحية اخرى يدرك مجلس إدارة ريال مدريد أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات في يناير حيث يعتبرون أن هناك نقصًا في الطاقة والسرعة والقوة في خط الوسط".

واردفت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"‏ أسلوب إريكسين واللمسه الأول ودقة التمرير يمكن أن توفر دفعة قوية لخط وسط الفريق المدريدي ، لم يعطي زيدان موافقته للتوقيع مع اللاعب في الصيف الماضي ولكن أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد يصرون على أنه لا يجب ترك الفرصة تفلت منهم مره اخرى".

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين سيكون هو الهدف الأول لإدارة ريال مدريد في انتقالات الشتاء.