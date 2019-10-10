رياضة | ممدوح عيد: إدارة بيراميدز ستوفر كافة الإمكانيات للعبور إلى مجموعات الكونفدرالية

وأوقعت قرعة دور ال٣٢ الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فريق نادي بيراميدز في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

شدد المدير التنفيذي على أن الإدارة لا تتأخر في دعم الفريق منذ بداية رحلته الأفريقية وتوفر كل سب الراحة للاعبين خاصة بعد توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو برازافيل لمواجهة النجمة الكونغولي، بجانب توفير أي شيء يطلبه الجهاز الفني بقيادة سباستيان ديسابر واللاعبون لتحقيق الهدف الأساسي والمنافسة على لقب البطولة القارية.

المهندس ممدوح عيد أوضح أن النادي يسير وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة هدفها وضع بيراميدز بين أهم أندية مصر وأفريقيا وهو الهدف الذي لن يتحقق بغير حصد البطولات، والنادي بالفعل يخطط للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها خلال العام الجاري لحصد أول بطولاته.