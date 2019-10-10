رياضة | ميسي: التعاقد مع هذا اللاعب سيجعل برشلونة أكثر قوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي: التعاقد مع هذا اللاعب سيجعل برشلونة أكثر قوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أنه عودة زميله السابق في الفريق الكتالوني سيجعل الفرق أكثر قوة.

وقال ميسي في تصريحات عبر أثير راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة بأنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة سوف يرحل إلى ريال مدريد لأنَّه كان يبحث بجدية عن التغيير".

وأضاف:"كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".

وتابع:"نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، إنه غير متوازن ومختلف لكن تواجده بفريقنا سيجعلنا أكثر قوة".

وأردف قائلا:"أدرك أن الناس يقيمون نيمار وفقًا لأشياء أخرى وقد ترتبط بطريقة رحيله عن النادي. هناك البعض لا يريدون أن يعود نيمار لكنني أردت أن يأتي لأسباب رياضية".

وأضاف:"لم ألقِ باللوم على إدارة البارسا لعدم وصول نيمار، قلت لا أعرف ماذا يدور في المفاوضات".

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وتابع: "قلت لا أعرف ما إذا كان البارسا قد بذل جهدًا كافيًا لجلب نيمار لأنني لم أكن في المفاوضات ولم أعرف التفاصيل".

وواصل:"نيمار حزين على رحيله. إنه كان مخطئًا واتخذ قرارًا سيئًا".

وعن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام إشبيلية، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"لقد أبلغت الحكم بأنَّ ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي على كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. اندهشنا من قرار الحكم لأن تعلم الإسبانية ما زال يكلف ديمبلي الكثير وتعجبت أيضًا أن ماتيو لاهوز أدرك عبارة (أنت حكم سيئ للغاية) بهذه السرعة".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية نهاية الشهر الماضي أن باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق وذلك بعد ارتباطه بالرحيل إلى برشلونة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة النادي الباريسي بدأت أول خطوات تجديد نيمار دا سيلفا، حيث اجتمع ليوناردو مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان بنيمار من أجل مناقشة العرض الجديد للنجم البرازيلي مع النادي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن مفاوضات تجديد عقد نيمار الذي سينتهي عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2020، حيث أشاد ليوناردو باحتراف اللاعب أثناء المفاوضات التي حدثت بينهما حول هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم نميار ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات لم تؤتي بثمارها واستمر النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان.