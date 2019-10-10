اخبار الرياضه

رياضة | المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباريات دولية ودية - منتخبات

الجزائر

-

x
12:00

-

جمهورية الكونغو

البرازيل

-

x
14:00

-

السنغال

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

كرواتيا

-

x
20:45

-

المجر

سلوفاكيا

-

x
20:45

-

ويلز

هولندا

-

x
20:45

-

إيرلندا الشمالية

بلجيكا

-

x
20:45

-

سان مارينو

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أوزبكستان

-

x
14:00

-

اليمن

Advertisements

بنغلادش

-

x
14:00

-

قطر

سوريا

-

x
16:00

-

جزر المالديف

عمان

-

x
17:00

-

أفغانستان

-

x
17:25

-

سنغافورة

العراق

-

x
18:00

-

هونغ كونغ

الأردن

-

x
18:00

-

الكويت

الإمارات

-

x
18:00

-

إندونيسيا

لبنان

-

x
18:00

-

تركمنستان

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا