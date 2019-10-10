رياضة | المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
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12:00
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جمهورية الكونغو
البرازيل
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14:00
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السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
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20:45
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المجر
سلوفاكيا
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20:45
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ويلز
هولندا
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20:45
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إيرلندا الشمالية
بلجيكا
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20:45
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سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
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14:00
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اليمن
بنغلادش
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14:00
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قطر
سوريا
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16:00
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جزر المالديف
عمان
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17:00
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أفغانستان
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17:25
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سنغافورة
العراق
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18:00
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هونغ كونغ
الأردن
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18:00
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الكويت
الإمارات
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18:00
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إندونيسيا
لبنان
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18:00
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تركمنستان