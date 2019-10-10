رياضة | المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباريات دولية ودية - منتخبات الجزائر - x

12:00 - جمهورية الكونغو البرازيل - x

14:00 - السنغال التصفيات المؤهلة ليورو 2020 كرواتيا - x

20:45 - المجر سلوفاكيا - x

20:45 - ويلز هولندا - x

20:45 - إيرلندا الشمالية بلجيكا - x

20:45 - سان مارينو التصفيات المؤهلة ليورو 2020 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 أوزبكستان - x

14:00 - اليمن Advertisements بنغلادش - x

14:00 - قطر سوريا - x

16:00 - جزر المالديف عمان - x

17:00 - أفغانستان السعودية - x

17:25 - سنغافورة العراق - x

18:00 - هونغ كونغ الأردن - x

18:00 - الكويت الإمارات - x

18:00 - إندونيسيا لبنان - x

18:00 - تركمنستان

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