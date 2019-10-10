رياضة | كهربا بين جنة مؤمن زكريا ونار حمودي في الأهلي

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اقترب النادي الأهلي من إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

قصة كهربا مع الزمالك وإقترابه من الأهلي

وبدأت قصة كهربا مع الزمالك حين تمرد اللاعب على النادي خلال فترة الراحة في منتصف الموسم ليفرض عليه النادي غرامات مالية ضخمه ثم ينتقل اللاعب إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وانتهت إعارة كهربا مع ديسبورتيفو أفيس ليعود اللاعب إلى القاهرة منذ ساعات قليلة استعدادا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي الزمالك.

طريقين أمام كهربا في الأهلي

ويوجد إختيارين أو طريقين أمام كهربا ليسلكهما في الأهلي وهما جنية مؤمن زكريا أو نار أحمد حمودي لاعبا الفريقين.

- جنة مؤمن زكريا

يوجد اختيار أمام كهربا في أن يختار جنة مؤمن زكريا بمعنى أن يكون لاعب مؤثر مع النادي مثلما فعل مؤمن كما كان مؤثرا عند جماهير المارد الأحمر سواء بتسجيله للأهداف أو حصد البطولات.

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وقد شارك مؤمن زكريا في حوالي 75 مباراة مع نادي الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق وسجل خلالهم 27 هدف.

وحصد زكريا لقبين دوري مصري مع المارد الأحمر بالإضافة إلى لقب كأس مصر ولقبي سوبر ليصبح من أكثر اللاعبين تأثيرا مع النادي الأهلي ومع جماهير النادي.

- نار أحمد حمودي

كما يوجد إختيار أخر أمام كهربا وهو نار أحمد حمودي بمعنى ألا يكون له دور مؤثر وواضح مع النادي أو حتى مع الجماهير.

فقد شارك حمودي في وقد شارك حمودي في حوالي 38 مباراة مع نادي الأهلي منذ انضمامه للنادي في موسم 2017-2018 وسجل خلالهم حوالي هدفين فقط.

وحصد حمودي لقب دوري مصري وحيد مع الأهلي ولقب سوبر مصري لذلك لم يكن له أي دور مؤثر ولا حتى رحيله عن النادي كان له تأثير على الجماهير.

وفي النهاية فأي طريق سيختار محمود كهربا هل سيختار جنة مؤمن زكريا وتسجيل الأهداف وحصد البطولات أم سيختار نار حمودي والظهور بشكل غير مؤثر.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي حاليا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.