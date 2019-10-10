رياضة | أزمة مُنتظرة في الأهلي بعد التعاقد مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة مُنتظرة في الأهلي بعد التعاقد مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الاهلي للإعلان عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي خلال الأيام المقبلة وانضمام اللاعب إلى الفريق في شهر يناير القادم.

وكان محمود عبد المنعم قد انتقل إلى فريق افيس البرتغالي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق البرتغالي.

وسيواجه فايلر بعض الأزمات بعد انضمام كهربا إلى النادي الاهلي، حيث يلعب كهربا في مركز الجناح الأيسر وهو نفس مركز رمضان صبحي الذي وصفه المدرب من أهم اللاعبين في الفريق هذا الموسم.

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وسجل رمضان صبحي مع الفريق ثلاثة أهداف حتى الآن خلال 3 مباريات مع النادي الأهلي في بطولة الدوري العام، حيث لاحظ جماهير القلعة الحمراء تطور اللاعب مع فايلر خاصة على جانب إنهاء الهجمات أمام المرمى.

وأيضا يلعب كهربا كمهاجم صريح وهو ما سيكون أزمة كبيرة بسبب تواجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز (وليد ازارو - صلاح محسن - مروان محسن - جونيور أجايي)، فسيواجه كهربا أزمة في بداية مشواره مع الفريق لإثبات أنه يستحق مكان أساسي داخل التشكيل.

وفي الجناح الأيمن أيضا يمتلك الأهلي ترسانة من اللاعبين، حيث يلعب حاليا حسين الشحات بشكل مميز في هذا المركز مع البديل وليد سليمان، وأيضاً احمد الشيخ الذي يطمح للعب بشكل أساسي مع فايلر.

وأجريت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا منذ ساعات، واوقعت القرعة النادي الأهلي بجانب فريق الهلال السوداني، وفريق النجم الساحلي التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي.