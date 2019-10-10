رياضة | في مباراة مثيرة.. الأرجنتين تتعادل مع ألمانيا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة مثيرة.. الأرجنتين تتعادل مع ألمانيا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف المنتخب الأرجنتيني تعادلًا مثيرًا من مضيفه الألماني 2 /2 ، اليوم الأربعاء، في مباراة دولية ودية أقيمت في ملعب (سيجنال إيدونا بارك) بمدينة دورتموند الألمانية.

وتقدم المنتخب الألماني(المانشافت) في الدقيقة 16 عن طريق سيرجي جنابري، قبل أن يعزز كاي هيرفتز تقدم فريقه في الدقيقة 21.

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وفي الدقيقة 65 سجل لوكاس إلاريو هدف تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني (التانجو) ، قبل أن يقدم لزميله لوكاس أوكامبوس تمريرة سجل منها هدف التعادل في الدقيقة 85.

وتأتي المباراة الودية في إعادة لمواجهات تاريخية بين الفريقين، حيث سبق وأن ألتقيا في نهائي كأس العالم في ثلاث نسخ أعوام 1986 و1990 و2014، كما خاض المنتخب الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي المعاقب بالحرمان من لعب المباريات الدولية لمدة ثلاثة أشهر.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة إستونيا يوم الأحد المقبل ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري في مباراة ودية أخرى في اليوم ذاته.