الامارات | المنتخب بالأبيض وإندونيسيا بالأحمر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني وإندونيسيا المقررة في الثامنة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، اللون الأبيض الكامل للمنتخب، فيما يلعب الفريق الضيف بالأحمر الكامل.
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة إبراهيم النمر، ومراقب المباراة إسلاموف دافلاميند، ومقيم الحكام لام شي هو، ومسؤولو المنتخبين وممثلو الجهات المعنية، حيث حضر من جانب منتخبنا الوطني إسماعيل راشد مدير المنتخب، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، كما تمت مناقشة بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة ومراجعة اللائحة الخاصة بالتصفيات، حيث أكد مراقب المباراة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
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