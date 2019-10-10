الامارات | فالودة: «نثق فيكم» أنشودة الجماهير في المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن فالودة: «نثق فيكم» أنشودة الجماهير في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم فهد المنصوري الملقب بـ«فالودة»، أن الرابطة تستعين بوسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» لحشد الجمهور خلف المنتخب، خلال مباراته المرتقبة اليوم أمام منتخب إندونيسيا على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس آسيا 2023 ومونديال 2022، مشيراً إلى أنهم في رابطة المشجعين شكلوا فريق عمل خاصاً للقيام بهذه المهمة.

وأكد فالودة أن رابطة مشجعي المنتخب ستوجد في المدرجات عند الساعة السادسة والنصف مساء، مشيراً الى أن العبارات التي سيتم ترديدها في المدرجات لبث الحماس في أوساط اللاعبين هي «منصور يالأبيض» و«منصور يا ابن الإمارات» و«نثق فيكم». وقال فهد المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «نظراً لأهمية المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني ومشواره في هذه التصفيات، فإننا في رابطة المشجعين نستخدم التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي مثل (توتير) و(إنستغرام) وغيرها من وسائل (السوشيال ميديا) في التواصل مع الجمهور وحثهم على الحضور الى المباراة».

وتابع «علينا كجمهور أن نعيش دائماً مع المنتخب في الحلوة والمرة، كون هذا المنتخب أسعدنا كثيراً بانتصاراته السابقة».