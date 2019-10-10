الامارات | حمدان بن محمد يدعو إلى المشاركة في تحدي دبي للياقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يدعو إلى المشاركة في تحدي دبي للياقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، دعوة عامة إلى مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، للمشاركة في «تحدي دبي للياقة» 2019، الذي تنطلق دورته الثالثة في 18 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، تحت شعار: «لننطلق معاً»، وذلك بهدف تشجيع المجتمع بكل مكوناته على اتباع نمط حياة صحّي، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

ولي عهد دبي: - «الرياضة تأتي في مقدمة العناصر، التي تضمن للمجتمع أن يكون صحياً مُعافى». - «حجم الإقبال في الدورتين السابقتين للتحدي، عكس قناعة الناس بقيمة الرياضة».

وأكد سمو ولي عهد دبي أن «الرياضة تشكل مقوماً مهماً من مقومات الحياة العصرية، كونها تأتي في مقدمة العناصر التي تضمن للمجتمع أن يكون صحياً مُعافى، وأن يكون أفراده قادرين على العمل والعطاء، في حين لم تعد ممارسة الرياضة تُصنّف ضمن مظاهر الرفاهية، خصوصاً أن هناك العديد من الرياضات التي لا تحتاج إلى تجهيزات، ويمكن للجميع ممارستها دون أي كلفة تذكر، ما يجعل ممارسة الرياضة مطلباً مهماً يجب على الجميع الاهتمام به، حتى في أبسط صوره وأشكاله».

وأعرب سموه عن أمله أن تحظى دورة هذا العام من التحدي بمشاركة واسعة النطاق من جميع أفراد المجتمع، وضمن كل الأعمار، لكي يثبت مجتمع دبي للعالم مدى وعيه بأهمية الرياضة، وحرصه على ممارستها، تأكيداً لمكانة دبي كنموذج للمدن المتحضرة التي لا تتوانى في إطلاق وتبني وتشجيع كل المبادرات والمشروعات والأفكار التي من شأنها تمكين الإنسان من الحياة بصورة أفضل، والارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على صحته، وتحقيق أعلى مستويات سعادته.

وأشاد سموّه بما لمسه من حرص على المشاركة خلال الدورتين السابقتين للتحدي، مؤكداً أن «حجم الإقبال عكس قناعة الناس بقيمة الرياضة، وحرصهم على ممارساتها كلما أتيحت الفرصة لذلك»، موجهاً سموّه «الدعوة إلى كل أفراد المجتمع لتحفيز أنفسهم وأسرهم وأبنائهم على اتخاذ الرياضة عادة يواظبون عليها، وأن يخصصوا لها مساحة زمنية من أجندتهم اليومية، وأن يحرصوا على ممارسة الأنشطة الرياضية، حتى إن كانت في أبسط أشكالها لتتحول إلى أسلوب حياة يضمن لهم الصحة والسعادة».

وستشهد دورة هذا العام من تحدّي دبي للياقة تنوّعاً كبيراً، حيث ستحفل بالعديد من الأنشطة الرياضية، وستقام الفعاليات في مواقع عدة، لإتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في التحدي، من خلال خريطة «دبي مدينة اللياقة» الجديدة التي تشمل كل مناطق المدينة، بما يضمن تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

ويتضمن جدول فعاليات «تحدي دبي للياقة»، أول فعالية للياقة البدنية والوحيدة على مستوى العالم التي تقام على مستوى مدينة بأكملها، أنشطة رياضية متنوعة، إلى جانب حصص تدريبية وأنشطة وبرامج تهدف في مجملها إلى تمكين جميع المشاركين من اتّباع نمط حياة صحي.

وستتحوّل دبي إلى صالة رياضية ضخمة، تشجّع الجميع على ممارسة نشاط بدني لمدة 30 دقيقة كل يوم طوال فترة التحدي، لتسهم خلال تلك الفترة في رفع مستوى لياقة المشاركين وتعويدهم على ممارسة الأنشطة الرياضية بصفة دورية، مع تقديم مجموعة من تمارين اللياقة اليومية التي تناسب كل الأعمار.

ويتضمّن التحدّي، هذا العام، العديد من الأنشطة والفعاليات منها قريتان للياقة في كل من «كايت بيتش» و«دبي فستيفال سيتي مول»، بالإضافة إلى 10 مواقع ومراكز لياقة، كما يتضمن الحدث ما يزيد على 40 فعالية، من بينها حصة مع «جو ويكس»، الذي يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لقيادة أكبر تجمّع لتمارين التحمل «HIIT»، وأكثر من 5000 حصة تدريبية ونشاط في مختلف أنحاء المدينة.

وسيشمل التحدّي الممتد على مدى 30 يوماً مجموعة أنشطة للصحة واللياقة، تستهدف الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، كما ستشهد هذه الدورة من التحدي إطلاق مركز افتراضي للمحتوى تحت اسم «دليلك للتحدي» على الموقع الإلكتروني للتحدي وتطبيق دبي للياقة المُحدّث، لتوفير كل المعلومات حول الفعاليات وأماكنها، للتيسير على المشاركين في فعاليات التحدي هذا العام.

ويقدم التحدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية من بينها الدراجات الهوائية، وكرة القدم، والتجديف بقوارب الكاياك، والرياضات الجماعية، والمشي، واليوغا، وغيرها من الرياضات التي تناسب كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويمنح المشاركين فرصة للاستمتاع بأساليب وطرق جديدة من الأنشطة الرياضية، لتعزيز مستويات لياقتهم البدنية.

كما يمكن للمشاركين تتبع مسار تطورهم البدني عبر تطبيق دبي للياقة، ولمزيد من المعلومات عن التحدي والفعاليات وكيفية تسجيل الأسماء، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لتحدي دبي للياقة: www.dubaifitnesschallenge.com.

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- «التحدي» هو المبادرة الأولى والوحيدة

للياقة في العالم، التي تقام على مستوى

مدينة بأكملها.

- «دليلك للتحدي» و«تطبيق دبي للياقة»..

لتوفير المعلومات حول الفعاليات.

- الفعاليات متاحة لجميع الأعمار ومختلف

مستويات اللياقة، ضمن احتفالية رياضية

فريدة.

- قريتان للياقة، و10 مواقع، وأكثر من 40

فعالية، و5000 حصة تدريبية.

- 30

يوماً من النشاط

وفعاليات اللياقة،

تحوّل الإمارة إلى صالة

رياضية ضخمة.