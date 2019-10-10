الامارات | افتتاح كأس العالم للرماية بالعين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس العالم للرماية بالعين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام اليوم في العين، حفل افتتاح نهائي بطولة كأس العالم للرماية «الإمارات 2019»، في الثامنة مساء بفندق دانات منتجع العين، حيث مقر اقامة الوفود المشاركة في البطولة، فيما تنطلق المنافسات غداً بمسابقتي رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ورماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت».

وتصل جوائز البطولة إلى 150 ألف درهم، وتختتم الأحد المقبل، ويشارك فيها 70 رامياً ورامية يمثلون 25 بلداً. واكتمل عقد الرماة والحكام المشاركين في البطولة، حيث وصل امس الامين العام للاتحاد الدولي للرماية الكسندر ديماكاكوز، والمندوب الفني للاتحاد الدولي بطرس كريستاس، والحكمة التركية مليس جيرود رئيسة القضاة، والمصري محمد وهدان رئيس الأطباق، وعدد كبير من الرماة.وتعد إيطاليا الاكثر حظاً هذا العام حيث تشارك بـ14 رامياً ورامية، تليها الولايات المتحدة بثمانية رماة من الجنسين، ثم استراليا وبريطانيا بخمسة رماة، وأربعة لفرنسا، وثلاثة للصين وفنلندا والتشيك، وراميين للإمارات، هما الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف الشامسي، وايضاً راميين من كل من: مصر وإسبانيا وقبرص وروسيا وألمانيا، ورامٍ واحد من السويد ونيوزيلندا وتشيلي وكازاخستان وبولندا والدانمارك ولوكسمبورغ والكويت وأوكرانيا وسان مارينو.

- تصل جوائز البطولة

إلى 150 ألف درهم.