الامارات | شباب الأهلي يُلحق الخسارة الأولى بالوصل في دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يُلحق الخسارة الأولى بالوصل في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق شباب الأهلي الخسارة الأولى بالوصل في دوري اليد، بعد فوزه بنتيجة «22-18»، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، فيما واصل الشارقة مشواره في الدفاع عن لقبه بفوزه على ضيفه الظفرة «32-16»، واستعاد النصر لغة الانتصارات بتغلبه على الوحدة «38-28». وفي بقية النتائج تذوق العين طعم انتصاره الثاني بفوزه على صاحب الضيافة بني ياس «24-22»، وعودة الجزيرة منتشياً من صالة مليحة بفوزه «26-22».

وواصل الشارقة وشباب الأهلي شراكتهما الثنائية في صدارة الترتيب العام، برصيد

18 نقطة، فيما تراجع الوصل إلى المركز الثالث بـ16 نقطة، وحافظ النصر على مركزه الرابع (14 نقطة) بفارق نقطتين عن مليحة الذي تراجع إلى المركز الخامس، وواصل العين والجزيرة شراكتهما في المركز السادس بالنقطة العاشرة، فيما تراجع الظفرة وبني ياس إلى المركز قبل الأخير بثماني نقاط لكل منهما، وأخيراً الوحدة بسجلٍ خالٍ من الانتصارات، وبست نقاط. وفرط الوصل بفرصة إنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل مع شباب الأهلي بنتيجة «6-6»، عقب شوط ثانٍ استمرت فيه نتيجة التعادل حتى منتصفه بواقع «13-13»، قبل أن ينجح «فرسان دبي» بالدقائق الأخيرة في فرض أفضليته أداء ونتيجة، ليحسم المباراة «22-18».

واستمرت كذلك العروض القوية من الشارقة، بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول أمام الظفرة بفارق 10 أهداف «17-7»، ثم أكمل هيمنته في الشوط الثاني، وأنهى المباراة بـ«32-16».

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وعلى صالة بني ياس، أنهى العين الشوط الأول «11-10»، قبل أن يكرر السيناريو ذاته في الشوط الثاني، ويفوز «24-22».

وأهدر مليحة فرصة تحقيق الفوز الرابع، حيث تفوق على الجزيرة في الشوط الأول «12-11»، لكن الأخير عاد بقوة وانتزع الفوز «26-22». وفي لقاء آخر هيمن النصر على شوطي لقاء الوحدة، وفاز «19-14» في الشوط الأول، ثم بنهاية المباراة «38-28».

- الشارقة وشباب الأهلي يتصدران بـ18 نقطة، مقابل

16 للوصل، و14 نقطة للنصر الرابع.