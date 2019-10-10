شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين الإسماعيلي وبيراميدز يناير المقبل.. تفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشترط مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الدخول في صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مقابل الاستغناء عن لاعبه، عماد حمدى، الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ آخر في يناير المقبل دون مقابل.

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وطلب مسؤولو الدراويش الحصول على خدمات الثنائى محمد فتحى وعبدالله بكرى، لاعبى بيراميدز، نظير الموافقة على انتقال عماد حمدى.

وكان اللاعب قد رفض تمديد عقده مع الدراويش لرغبته في خوض تجربة محلية جديدة، في الوقت الذي كلف فيه أحد وكلاء اللاعبين بالبحث له عن نادٍ خليجى للانتقال إليه بشرط أن يكون العرض المالى مناسبًا له.

وكان «ميودراج»، المدير الفنى للدراويش، قد طلب من إدارة النادى ضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقى للفريق في يناير المقبل لعلاج أزمة رأس الحربة بالدراويش.