ميسي يحدد موقفه من البقاء في برشلونة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

دافع ليونيل ميسي نجم برشلونة عن كبار الفريق، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمانع من تجديد تعاقده.



وتطرق ميسي لتصريحات بيكيه التي هاجم فيها إدارة النادي بعد مباراة خيتافي، قائلا "بيكيه شخص ذكي وصريح، ويقول ما يدور برأسه دون أن يفكر في أي تداعيات، فهو إنسان صادق، ويحب المواجهة، كما أنه لطيف وفكاهي".

وأضاف النجم الأرجنتيني عبر محطة راديو كتالونيا "لم أكن أعرف أن بيكيه سيتحدث بعد المباراة، ولم أكن متواجدا مع الفريق في هذه الرحلة، إلا أنني تفاجأت بما قاله".

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وأشار "بيكيه في النادي منذ سنوات طويلة، ويعرف جيدًا كيف تدار الأمور هنا، وللأمانة إذا كنت مكانه لما فعلت ذلك، لأنه سيسبب ضجة كبيرة في غرفة الملابس، لقد قال ما قاله، والأهم الآن أننا يد واحدة لتحقيق أهدافنا".

وشدد ليونيل: "بالتأكيد اللاعبون لا يديرون النادي، إنه أمر يتردد منذ فترة، ويقال أيضا أنني أشارك في القرارات وأطالب رئيس النادي بضم لاعبين والاستغناء عن آخرين، ولسوء الحظ يجب أن نتعايش مع هذه الأجواء مهما تردد من أكاذيب".

وبشأن موقفه من تجديد تعاقده مع البارسا، رد ميسي: "نعم إذا أراد النادي استمراري سأكون سعيدا، أكرر موقفي دائما هو البقاء مع برشلونة، والأمر لم يتغير الآن".

ونوه "أعتقد أنه لم يتغير شيئا في مفاوضات تجديد تعاقدي، لا أعلم عنها الكثير، ولم يبلغني والدي بشيء، ففي كل المفاوضات السابقة، لم تواجهنا أي مشكلة في حل الأمور مع إدارة النادي، بالعكس كانت الأمور تتم ببساطة، وبالتأكيد عندما تتم أي مفاوضات ستكون بلا مشاكل، وستحدث في أي وقت".