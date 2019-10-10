شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام .. وإعادة توني عثمان للعلاقات العامة باللجنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واعتمد اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام ويضم جمال الغندور رئيسا، وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، و(مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. Advertisements قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. قسم الشئون المالية: حسام طه. قسم الشئون القانونية: صلاح البرى. المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

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