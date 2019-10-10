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جدة - عمرو شويل إنفوجراف .. سيناريوهات مجموعة الزمالك في قرعة دوري ابطال افريقيا
اختتمت اليوم قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة.
وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
قرعة دوري ابطال افريقيا
قرعة دوري ابطال افريقيا وشهدت تواجد العديد من الأندية المتميزة في كرة القدم الأفريقية حيث استطاع المارد الأحمر التأهل لدور الستة عشر لبطولة أفريقيا على حساب كانو سبورت النيجيري.
قرعة دوري ابطال افريقيا وأسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى 2019-2020، التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع نادى الأهلى فى المجموعة الثانية .
وجاءت المجموعات كاملة لدوري أبطال أفريقيا، كالتالى..
قرعة دوري ابطال افريقيا المجموعة الأولى
أول أغسطس الأنجولى
زيسكو الزامبى
الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالي
مازيمبى الكونغولي
قرعة دوري ابطال افريقيا المجموعة الثانية
بلاتينيوم الزيمبابوي
الهلال السودانى
النجم الساحلى التونسى
الأهلى
قرعة دوري ابطال افريقيا المجموعة الثالثة
بيترو أتلتيكو الإنجولى
اتحاد العاصمة الجزائري
صن داونز الجنوب أفريقى
الوداد المغربى
قرعة دوري ابطال افريقيا
المجموعة الرابعة
شبيبة القبائل الجزائرى
فيتا كلوب الكونغولى
الرجاء البيضاوى المغربى
الترجى التونسى
قرعة دوري ابطال افريقيا وتم فيها تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.
قرعة دوري ابطال افريقيا ويتربع الاهلي على عرش الأندية تتويجاً بلقب دوري ابطال افريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتي من بعده كلًا من الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجي التونسي بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.
قرعة دوري ابطال افريقيا وتوج الترجي التونسي بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي اعتبار الترجي فائزا في مباراة الإياب بنهائي "رادس" بعد انسحاب الفريق المغربي.
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