شكرا لقرائتكم من سيعوض المعيوف في حراسة مرمى الأخضر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيضطر المدرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي إلى اختيار حارس بديل عن المصاب عبدالله المعيوف، إذ يظهر في قائمته كل من محمد العويس وفواز القرني والشاب أمين بخاري.

ولعب العويس ثلاث مباريات مع أهلي جدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح والنصر والفيحاء، وحافظ على شباكه نظيفة فيها، متصدياً لـ11 تصويبة تجاه مرماه.

وفي المقابل، خاض فواز القرني ضعف العدد من المباريات، في الدوري ودوري أبطال آسيا، واهتزت شباكه 12 مرة، لكنه في المقابل أنقذ مرماه من 25 تسديدة واجهها في تلك المباريات.

ولم يلعب الحارس الشاب أمين بخاري مع اتحاد جدة، وكان ظهوره الأخير في يوم 17 سبتمبر الماضي مع المنتخب السعودي الأولمبي أمام مصر في مباراة ودية.