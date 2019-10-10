شكرا لقرائتكم هجوم المنتخب السعودي.. 3 لاعبين سجلوا 4 أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي 3 مهاجمين لقيادة خط المقدمة أمام سنغافورة في المباراة التي ستجمع الفريقين في التصفيات الآسيوية المزدوجة يوم الخميس، وسجلوا مجتمعين 4 أهداف خلال الشهر الماضي.

وتضم قائمة رينار، مهاجم الشباب عبدالله الحمدان الذي سجل هدفاً واحداً في شباك اتحاد جدة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وهدفين في مرمى شبيبة الساورة بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وهارون كمارا الذي خاض 5 مباريات دوية سجل خلالها هدفاً واحداً، وفراس البريكان الذي لم يهز الشباك مع النصر في الدوري ولا في دوري أبطال آسيا.

وسدد الحمدان 8 مرات على المرمى في المباريات التي شارك بها، أما كمارا فسدد 3، بينما لم يسدد البريكان الذي لعب 75 دقيقة فقط مع فريقه على المرمى أية تسديدة.